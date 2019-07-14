العلاقات الزراعية الخارجية تطلب موظفين من القطاعات الأخرى بالوزارة.. اعرف التفاصيل

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية يفيد وجود عجز كبير فى بعض التخصصات الوظيفية بالإدارة ويطلب تعيين موظفين جدد عن طريق النقل من قطاعات الوزارة المختلفة والهيئات التابعة والمراكز البحثية على الوظائف التخصصية التالية:-

- مجموعة تخصصية لوظائف الزراعة

- مجموعة تخصصية فنون واعلام

- مجموعة تخصيصية تنمية ادارية

- مجموعة تخصصية للوظائف المكتبية

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية من المتقدمين:

- أن يكون معيناً بالجهات التابعة لوزارة الزراعة

- إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تحدثاً وكتابةً.

- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي إجادة تامة

- الا يتجاوز سن المتقدم عن أربعون عاماً

- أن يجتاز جميع اختبارات اللغة الانجليزية والمقابلات الشخصية.