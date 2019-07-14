سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

العلاقات الزراعية الخارجية تطلب موظفين من القطاعات الأخرى بالوزارة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يوليه 2019 06:20 م
العلاقات الزراعية الخارجية تطلب موظفين من القطاعات الأخرى بالوزارة.. اعرف التفاصيل الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية يفيد وجود عجز كبير فى بعض التخصصات الوظيفية بالإدارة ويطلب تعيين موظفين جدد عن طريق النقل من قطاعات الوزارة المختلفة والهيئات التابعة والمراكز البحثية على الوظائف التخصصية التالية:-
 
- مجموعة تخصصية لوظائف الزراعة
- مجموعة تخصصية فنون واعلام
- مجموعة تخصيصية تنمية ادارية
- مجموعة تخصصية للوظائف المكتبية
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية من المتقدمين:
 
- أن يكون معيناً بالجهات التابعة لوزارة الزراعة
- إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تحدثاً وكتابةً.
- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي إجادة تامة
- الا يتجاوز سن المتقدم عن أربعون عاماً
- أن يجتاز جميع اختبارات اللغة الانجليزية والمقابلات الشخصية.
تقدم الطلبات الى الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مرفق به السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية علي البريد الإليكتروني:far-malr@far-malr.gov.eg في موعد غايته اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان.
 
 
 
 
 

 


العلاقات الزراعية

العلاقات الزراعية الخارجية

وظائف الزراعة

المراكز البحثية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تبحث مع شركات السكر زراعة 5000 فدان بنجر بمشروع غرب المنيا

الأحد، 14 يوليه 2019 02:49 م

صور ..مشروعات الظهير الزراعى زحف أخضر يكتسح صحراء الوادى الجديد ..تخصيص 200 فدان بكل قرية للشباب لزراعتها بالمشاركة.. المحافظ: تعميم الشركات الشبابية المساهمة ساعد على نجاح الفكرة.. وقرية الهنداو نموذج ناجح

الأحد، 14 يوليه 2019 12:30 م

خبير مناخ زراعى يقدم روشتة لمزارعى الأرز لتجنب مخاطر اصفرار المحصول

السبت، 13 يوليه 2019 10:42 ص

"الزراعة": إهانة وضرب الجمال يؤثر سلبا على نفسيتها ولحومها

السبت، 13 يوليه 2019 12:31 ص

صور.. "الزراعة " تتابع سوق الجمال في برقاش بمحافظة الجيزة

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة