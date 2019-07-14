العشرات يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج فى بنجلادش على رفع أسعار الغاز

رويترز

قالت الشرطة وقادة احتجاجات، إن عشرات المحتجين على قرار حكومة بنجلادش المفاجئ رفع أسعار الغاز بمقدار الثلث اشتبكوا اليوم، الأحد ، مع الشرطة خارج وزارة الطاقة في العاصمة داكا.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لشؤون الطاقة التابعة للدولة الشهر الماضي رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32.8 بالمائة في المتوسط لكل المستهلكين وسرت الزيادة اعتبارا من أول يوليو الذي يمثل أول يوم في السنة المالية الجديدة في البلاد.

ونظم تحالف اليسار الديمقراطي احتجاجات اليوم الأحد، وقال إن 15 من أعضائه على الأقل أصيبوا خلال المواجهات مع الشرطة.

وقال روهين حسين، الأمين العام لحزب بنجلادش الشيوعي، الذي ينتمي للتحالف "حاولنا الوصول إلى مقر وزارة الطاقة لرفع مطالبنا بشأن زيادة أسعار الغاز لكن الشرطة منعتنا واشتبكت معنا".

وقالت الشرطة إن الضباط كانوا يحاولون منع المحتجين من اقتحام حاجز أمني وإن ليس لديها معلومات عن وقوع مصابين.

وقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الأسبوع الماضي إن زيادة الأسعار ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي.