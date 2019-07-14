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الحكومة توافق على إصدر عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق

الأحد، 14 يوليه 2019 02:00 ص
الحكومة توافق على إصدر عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مُشيرًا إلى أن العملات تشمل عملة ذهبية وفضية فئة الـ 1 جنيه، وعملة ذهبية وفضية فئة الـ 5 جنيهات، وعملة فضية فئة الـ 10 جنيهات، وعملة فضية فئة الـ 50 جنيهًا، وعملة فضية فئة الـ 100 جنيه.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة كانت ولازالت، منذ نشأتها، هي الكلية الأم لجميع كليات الحقوق في مصر والمنطقة العربية، حيث تسهم فى إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها، مُشيرًا إلى تاريخ الكلية العريق منذ أن تأسست في عام 1868، قبل أن تنضم إلى الجامعة المصرية سنة 1925، كانت مدرسة تسمى مدرسة الإدارة والألسن ثم انفصلت مدرسة الإدارة عن مدرسة الألسن، وظلت مدرسة الإدارة معروفِة بهذا الاسم حتى صدر قرار بتسميتها مدرسة الحقوق، وتحولت إلى كلية الحقوق سنة 1925، وكان عدد طلاب الكلية عند ضمها إلى جامعة القاهرة 980 طالبًا، وتضم الكلية شعب الدراسة القانونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
 
وأوضح الدكتور صبري السنوسى عميد كلية الحقوق، أن الكلية تضم حاليًا سبعة مراكز بحثية وتدريبية، تشمل مراكز بحوث دراسات مكافحة الجريمة، ومركز البحوث والدراسات القانونية، ومركز المعلومات والاستشارات القانونية، ومركز حقوق الإنسان، ومركز الدراسات والتنمية الإدارية، ومركز حماية المستهلك، لجنة الطباعة والنشر، مؤكدًا أن الكلية تعمل على تطوير الدراسة القانونية واستحداث البرامج الجديدة وفقًا لرؤية الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية في جميع كلياتها.

جامعة القاهرة

عملات تذكارية

كلية الحقوق

عثمان الخشت

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