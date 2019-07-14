التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى السيارات

كتبت أمنية الموجي

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهم وشقيقه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة السيارات مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.

وأضافت التحريات أن المتهمين سبق اتهامها فى عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب"، تلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى السيارات، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأن الجهات الأمنية ضبطت المتهم الثانى للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.