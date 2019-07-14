التحقيق فى 604 قضايا ضمن حملة كبرى لمكافحة الفساد فى أنجولا

لواندا أ ش أ

كشفت الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد فى أنجولا عن أنها تنظر فى ما لا يقل عن 604 قضايا فساد واختلاس أموال يشتبه فى تورط مسؤولين بالقطاع الحكومى وسياسيين بارزين فيها.

وقال إينوسينسيا بينتو مدير الإدارة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأنجولية (أنجوب) - "إنه جرى استدعاء 190 شخصا حتى الآن للتحقيق معهم فى إطار هذه القضايا".

وأشار إلى انتهاء التحقيقات فى بعض الدعاوى وتحويلها إلى القضاء للبت فيها، مضيفا أن الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائى أجرت تحقيقا فى 101 قضية جنائية تتعلق بالفساد الفعلى والسلبي، مثل استغلال النفوذ والحصول على منافع دون وجه حق وجرائم الاختلاس بمختلف صورها.

يذكر أن من بين أكبر قضايا الفساد الجنائية التى أثارت ضجة فى أنجولا قضية تتعلق بخوسيه فيلومينو دوس سانتوس الرئيس السابق للصندوق السيادى للبلاد، وشريكه جان كلود باستوس دى مورايس، وكذلك قضية ضد وزير النقل السابق أوجستو توماس، وجميعهم محتجزون على ذمة تلك القضايا.