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التحقيقات: متهمو التلاعب فى أجزاء السيارات يغيرون أرقام الشاسيه لإعادة بيعها

الأحد، 14 يوليه 2019 01:17 م
التحقيقات: متهمو التلاعب فى أجزاء السيارات يغيرون أرقام الشاسيه لإعادة بيعها قطع غيار سيارات - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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تباشر نيابة الجمالية التحقيق مع، متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى التلاعب بأجزاء السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً وإعادة بيعها للمواطنين بدائرة القسم، كما طالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بقيامه بشراء سيارة ملاكى من نجار، -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمبلغ 80 ألف جنيه، وحال اتخاذه إجراءات نقل ملكية السيارة اكتشف وجود تلاعب بأجزائها الجوهرية، واتهمه بالنصب عليه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته زوج شقيقته،- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما رخصة تسيير سيارة ملاكى بورسعيد باسم أحد الأشخاص منتهية التراخيص، ومبلغ مالى قدره 3200 جنيه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بالاشتراك مع الثانى فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى، فى التحصل على السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً من أحد الأشخاص "تاجر سيارات"، وتسليمها إلى "سمكرى" (مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.. جارى العمل على ضبطهما) لاستبدال أرقام الشاسيه والموتور بأخرى خاصة بسيارات هالكة نتيجة حوادث سير بقصد التصرف فيها بالبيع.

وأضاف بأن السيارة المشار إليها تم التلاعب بأجزائها الجوهرية بذات الأسلوب، وأن رخصة التسيير المضبوطة بحوزتهما خاصة بسيارة هالكة نتيجة حادث سير، وأنهما كانا فى سبيلهما لشراء سيارة مماثلة لها (مهربة جمركياً)، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تشكيل عصابى

سرقة السيارات

سيارات مهربة

جرائم سرقة

سيارات مسروقة

تغيير معالم السيارات

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