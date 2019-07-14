التحقيقات تؤكد عدم وجود الشبهة الجنائية فى مقتل تاجر: أطلق النار على رأسه

كتب كريم صبحى

تسلمت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، تحريات المباحث فى مقتل تأجر، وأثبتت أنه انتحر بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش، ما أصابه بفتحتى دخول وخروج من رأسه.

وأكدت تحريات المباحث، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث وأن المتوفى اشترى فرد خرطوش، وأطلق به النار على نفسه.

وقالت زوجة المتوفى، إنها يوم الحادث تلقت اتصالاً من زوجها قال لها: "خلى بالك من بسنت والعيال عشان ده آخر يوم ليا"، ثم سمعت صوت إطلاق نار.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا، بانتحار عامل داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى "محمود.ا" مالك محل فرن، كان يمر بأزمة مالية وتراكم الديون عليه، ويوم الحادث اتصل هاتفيًا بزوجته وأوصاها برعاية أولادهما ثم أطلق النار على نفسه وانتحر، حيث أخطرت الأجهزة الأمنية، النيابة العامة لمباشرة التحقيق.