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افتتاح أول مصنع ثلج متنقل فى مصر بالمنصورة

الأحد، 14 يوليه 2019 06:00 م
افتتاح أول مصنع ثلج متنقل فى مصر بالمنصورة افتتاح مصنع الثلج المتنقل بالمنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية أول مصنع ثلج متنقل فى مصر بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة. 

وتابعت محرز خطوات إنتاج الثلج بالمصنع المتنقل واستمعت إلى شرح آليات عمله، وجدوى استخدامه فى انتاج الثلج، وتم استعرض مميزاته فى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وعدم استخدام مساحة كبيرة لإقامة المصنع. 
 
ومن جانبها قالت الدكتورة منى محرز، إننا نشجع زيادة الإنتاج للثروة السمكية والداجنة ومرحلة الاستزراع السمكى، التى تحتاج إلى التبريد والحفظ بواسطة استخدام الثلج خاصة وأن الدولة تدعم مثل هذه الأفكار . 
 
وعرض المهندس مصطفى العشرى، رئيس مجلس إدارة المصنع خطوات الانتاج ومميزات المصنع المتنقل ومدى توفيره لاستهلاك المياه والكهرباء، مؤكدا على أنه أول مصنع ثلج متنقل فى مصر. 
 
حضر الافتتاح الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وأحمد عبد السميع، رئيس حي غرب المنصورة، وأيمن موسى، مدير جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية .
 
 
 
 
 

مصنع الثلج المتنقل

المنصورة

منى محرز

افتتاح مصنع الثلج

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