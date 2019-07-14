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اغتصاب 3 نساء خلال مهرجان "Dour" للموسيقى فى والونيا البلجيكية

الأحد، 14 يوليه 2019 06:13 م
اغتصاب 3 نساء خلال مهرجان "Dour" للموسيقى فى والونيا البلجيكية مهرجان موسيقى - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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قدمت ثلاث نساء شكوى رسمية بشأن قضايا تتعلق بتعرضهم للاغتصاب فى مهرجان "Dour" للموسيقى فى والونيا.

 

وتلقت الشرطة المحلية 3 شكاوى من الاغتصاب فى غضون 48 ساعة فقط، لتبلغ بدورها السلطات القضائية فى مونس بـ"مقاطعة هينو" التى بدأت التحقيق.

 

ووفقاً لقناة بلجيك 24، تعود الأحداث إلى ليلة الخميس الماضية، وحدثت فى ثلاثة مواقع مختلفة، فى موقع المخيم وفى موقع المهرجان نفسه، إحدى الضحايا تبلغ من العمر 19 عامًا فقط. لا توجد تفاصيل أخرى حول الظروف حتى الآن، ولم يتم القبض على أى مشتبه بهم حتى الآن.

 

يستقطب مهرجان Dour ما بين 40 إلى 50 ألف شخص من عشاق الموسيقى يومياً.

 

بعد أن واجه تقارير عن الاغتصاب خلال السنوات الماضية، بدأ منظمو مهرجان Dour حملة مؤخراً من أجل توخى الحذر وأخذ الحيطة من أحداث الاغتصاب، بالإضافة إلى مطالبة منظمى المهرجان بالمزيد من الرعاية، وتشمل الفرق الخاصة وحدة للوقاية ووحدة لتقديم الدعم النفسى.


Dour

بلجيكا

مهرجان dour

الاغتصاب فى بلجيكا

اقليم والونيا

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