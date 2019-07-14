سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 06:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

اعرفى السر..5 أسباب وراء انخفاض القدرة الجنسية عند النساء بعد الولادة

الأحد، 14 يوليه 2019 05:00 م
اعرفى السر..5 أسباب وراء انخفاض القدرة الجنسية عند النساء بعد الولادة ضعف الرغبة الجنسية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

                             

تمر المرأة بمراحل عمرية مختلفة وفى كل مرحلة يحدث تغيير فى الهرمونات وتقلبات فى المزاج العام، و يؤثر ذلك على حياتها وتعاملاتها مع الأخرين، فبعد الولادة تصاب المرأة بانخفاض الرغبة الجنسية مما يسبب مشاكل وخلافات زوجية.

وحسب ما ذكره موقع  parents فأن أبرز أسباب انخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة بعد الولادة هى:

انخفاض الرغبة الجنسية
انخفاض الرغبة الجنسية

 

1:اكتئاب ما بعد الولادة من أبرز أسباب انخفاض الرغبة الجنسية عند النساء، حيث يسبب القلق والتوتر الشديد.

2: تحمل المسئولية والاهتمام بالطفل من الأسباب التى تؤدى لإنخفاض الرغبة الجنسية عند السيدات.

3:بعد الولادة تتعرض المرأة لتغيرات جسدية مختلفة ومنها التهاب وألم فى منطقة المهبل، وتغيير فى شكل البطن فى حالة الولادة القيصرية، مما يسبب انخفاض الرغبة الجنسية.

.ب

4:الرضاعة الطبيعية، من الأسباب التى تؤدى لانخفاض الرغبة الجنسية عند السيدات نظرا لتغير الهرمونات فى الجسم.

 

5:استخدام وسائل منع الحمل يسبب انخفاض هرمون الإستروجين ونقص شديد فى الإفرازات المهبلية وبالتالى انخفاض الرغبة الجنسية.

 

لذلك ينصح المرأة بعد الولادة بتناول الأطعمة التى تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية ومنها سمك السلمون والشيكولاتة.

 


ضعف الرغبة الجنسية

الولادة

الرضاعة

العلاقة الزوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة