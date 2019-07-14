اعرفى السر..5 أسباب وراء انخفاض القدرة الجنسية عند النساء بعد الولادة

كتبت نهير عبد النبى

تمر المرأة بمراحل عمرية مختلفة وفى كل مرحلة يحدث تغيير فى الهرمونات وتقلبات فى المزاج العام، و يؤثر ذلك على حياتها وتعاملاتها مع الأخرين، فبعد الولادة تصاب المرأة بانخفاض الرغبة الجنسية مما يسبب مشاكل وخلافات زوجية.

وحسب ما ذكره موقع parents فأن أبرز أسباب انخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة بعد الولادة هى:



انخفاض الرغبة الجنسية

1:اكتئاب ما بعد الولادة من أبرز أسباب انخفاض الرغبة الجنسية عند النساء، حيث يسبب القلق والتوتر الشديد.

2: تحمل المسئولية والاهتمام بالطفل من الأسباب التى تؤدى لإنخفاض الرغبة الجنسية عند السيدات.

3:بعد الولادة تتعرض المرأة لتغيرات جسدية مختلفة ومنها التهاب وألم فى منطقة المهبل، وتغيير فى شكل البطن فى حالة الولادة القيصرية، مما يسبب انخفاض الرغبة الجنسية.

4:الرضاعة الطبيعية، من الأسباب التى تؤدى لانخفاض الرغبة الجنسية عند السيدات نظرا لتغير الهرمونات فى الجسم.

5:استخدام وسائل منع الحمل يسبب انخفاض هرمون الإستروجين ونقص شديد فى الإفرازات المهبلية وبالتالى انخفاض الرغبة الجنسية.

لذلك ينصح المرأة بعد الولادة بتناول الأطعمة التى تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية ومنها سمك السلمون والشيكولاتة.