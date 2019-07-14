سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 11:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال العشرات فى موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة فى انتخابات

الأحد، 14 يوليه 2019 11:00 م
اعتقال العشرات فى موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة فى انتخابات الشرطة الروسية
موسكو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت شرطة موسكو القبض على أكثر من 25 محتجا خلال مسيرة للاحتجاج على منع محتمل لمرشحى المعارضة من خوض المنافسة فى الانتخابات البرلمانية للعاصمة الروسية.

واحتج زعماء المعارضة بشدة على ما ذكرته لجنة الانتخابات فى موسكو بأن معظم المرشحين الذين يحظون برعايتهم لم ينجحوا فى تأمين العدد المطلوب من التوقيعات للمشاركة فى الانتخابات.

ولم تعلن اللجنة رسميا بعد قائمة المرشحين الذين سيُسمح لهم بالمنافسة فى الانتخابات المقررة فى الثامن من سبتمبر أيلول على مقاعد برلمان موسكو البالغ عددها 45 مقعدا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها احتجزت فى وسط موسكو ما يزيد على 25 شخصا منهم بعض منظمى الاحتجاج. وأضاف المتحدث "لم يستجيبوا لأمر الشرطة بوقف أفعالهم. يتم نقلهم فى حافلات إلى مراكز الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات معهم"، وردد المشاركون فى الاحتجاج هتافات ضد الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، وطالبوا السلطات بتسجيل مرشحى المعارضة.

 

 


اعتقال العشرات

موسكو

روسيا

مسيرة فى روسيا

انتخابات روسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة