أمريكا تعتزم بناء جدارا لحماية سكان السواحل من الأمواج العاتية

واشنطن /أ ش أ/

تقوم السلطات الأمريكية ببناء جدار يقى سكان سواحل مدينة نيويورك من خطورة الأمواج العاتية بحلول عام 2025 ويبلغ طوله 3ر5 ميل بسبب التهديدات المتزايدة من الأحوال المناخية القاسية.

وأشار التقرير الصادر عن المركز الأمريكى للسلامة المناخية إلى أن تكلفة بناء هذا الجدار ستزيد على 400 مليون دولار ويستفيد منه المقيمون فى المناطق الساحلية والتى شهدت اكتساحا لبعض الجزر الساحلية بسبب الأعاصير.

وأوضح أنه من المنتظر أن تؤدى الأزمة المناخية إلى إيجاد أحوال طقس بالغة الصعوبة والقسوة فى جميع أنحاء العالم، ويسابق المهندسون الزمن للاستعداد بإنشاءات تقلل من تأثير هذه الأزمة.

وكان قد تم بناء جدران الحماية من الأمواج فى فترات سابقة، لكن أعداد السكان زادت كثيرا وكذلك الممتلكات على طول المناطق الساحلية ما دفع إلى مواجهة هذا التطور بسرعة.