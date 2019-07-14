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أبو ظبى تصدر قانوناً بتأسيس هيئة أبوظبي "للطفولة المبكرة"

الأحد، 14 يوليه 2019 05:36 م
أبو ظبى تصدر قانوناً بتأسيس هيئة أبوظبي "للطفولة المبكرة" الطفولة المبكرة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، نص القانون على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتختص بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الطفولة المبكرة في الإمارة، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية.

 وتعرف مرحلة الطفولة المبكرة على أنها المرحلة من بداية الحمل إلى سن 8 سنوات.

 كما منح القانون الهيئة الصلاحيات اللازمة لإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ويندرج تحت اختصاصات الهيئة إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تطوير الطفولة المبكرة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية واقتراح أفضل الحلول والتوصيات.


الطفولة المبكرة

الإمارات

ابو ظبى

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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