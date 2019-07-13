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مستشار النمسا السابق: على أوروبا مواصلة مسيرة الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية

السبت، 13 يوليه 2019 01:42 م
مستشار النمسا السابق: على أوروبا مواصلة مسيرة الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية سباستيان كورتس
فيينا /أ ش أ/

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أكد سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب ومستشار النمسا السابق، أنه يجب على أوروبا الحفاظ على مسارها الحازم فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار كورتس فى تصريحات اليوم (السبت)، أنه يتعين على أوروبا أن تواصل مسيرتها فى الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية وألا ترسل أى إشارات عن مرونة فى مواقفها حتى لا تستغل من قبل مهربى البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أنه على الرغم من أن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البحر الأبيض المتوسط قد انخفض بشكل كبير فى العام الماضى، إلا أن الوضع قد يتغير بسرعة مرة أخرى إذا تم إرسال إشارات خاطئة يفهم منها وجود تراخ فى مواجهة تدفق المهاجرين.

وقال كورتس إنه لا يتفق مع مواقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات غير الحكومية ويتمسك بمواقفه الرافضة لاستقبال المهاجرين الذى يتم انتشالهم من قوارب فى مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين والذى غامروا بأرواحهم فى مياه البحر لا يجب أن يتم مكافأتهم بمنحهم حق الإقامة فى أوروبا، لافتا الى أنه بعد انقاذهم وتقديم الرعاية الصحية لهم يجب اعادتهم الى بلادهم الأصلية .

 


سباستيان كورتس

النمسا

الهجرة غير الشرعية

الهجرة

اوروبا

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