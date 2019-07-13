مدير المتاحف السورية: الأتراك استباحوا المواقع الأثرية وحطموا حضارة بلادنا

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أكد مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا محمود حمود، عدم توقف القوات التركية عن تخريب وتدمير المواقع الأثرية في مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي والخاضعة لسيطرة القوات الموالية لأنقرة.

وقال حمود ـ في تصريح لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم، السبت، إن عشرات المواقع الاثرية في مدينة عفرين السورية استباحتها القوات التركية وكل الإرهابيين الموالين لها.

وشدد على ضرورة محاسبة الأتراك على الأعمال التخريبية والاعتداءات على المواقع الاثرية في سوريا، واصفا هذه الأعمال بأنها "جريمة حرب وخرق لكافة القوانين والشرائع الدولية".

وأشار إلى أن الاتراك حطموا الحضارة السورية بهذه الأعمال التخريبية، واتهمهم بممارسة "سياسة ممنهجة" لتدمير الآثار والاستيلاء على كافة الثروات السورية.