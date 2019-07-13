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مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يطالب بتقديم المساعدة للمدنيين السوريين

السبت، 13 يوليه 2019 05:47 م
مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يطالب بتقديم المساعدة للمدنيين السوريين سوريون
أ ش أ

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تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا - تقدمت به دول من الاتحاد الأوروبي - يطالب بتقديم المساعدة دون عوائق لنحو 11 مليون و700 ألف شخص في سوريا منهم 5 ملايين بحاجة إلى مساعدة فورية.

 

وأعرب المجلس - وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم،السبت، عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المدنيين السوريين جراء تصاعد الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن مقتل 140 طفلًا منذ بداية هذا العام في سوريا.

 


سوريا

الامم المتحدة

حقوق الانسان

اليونيسيف

قتال

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