سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 04:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

طبيب يشكو حرمانه من أطفاله بعد وفاة زوجته: "حماتى تتقاضى نصف راتبى"

السبت، 13 يوليه 2019 04:07 م
طبيب يشكو حرمانه من أطفاله بعد وفاة زوجته: "حماتى تتقاضى نصف راتبى" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام طبيب دعوى تمكين من ضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ليدعى حرمانه منذ ما يقارب 13 شهر من رؤيتهم، وذلك بعد وفاة زوجته، ليؤكد:"فعلت المستحيل مع أم زوجتى حتى تكون تربية الأطفال بينا بشكل ودي، ولكنها أصبحت تراوغ وتتهرب وترفض رؤيتى للطفلين، رغم تقاضيها نصف راتبي نفقة شهرية".

وأضاف سامى.ن.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: بعد وفاة زوجتى، أنقلبت طريقة معاملة حماتى رأسا على عقب، وأصبحت تتهمنى بالتسبب بوفاتها، وتوسوس فى آذان الطفلين بأكاذيب مما جعلهما يشعران بالنفور تجاهى، وهو الأمر الذى تسبب لى بمعاناة كبيرة.

وتابع الزوج الأربعيني :" أقدر حزنها على أبنتها، ولكنها تتسبب بعنادها بسوء حالة الطفلين النفسية، بعد أن فقدوا فقدوا الأب والأم، حتى والدى تمنعهم من رؤية الصغار بحجة خوفها عليهم من حمل أمراض معديه إذا ذهبوا لزيارتهم".

ويشير الزوج إلى أن والدة زوجته، تطالبه شهريا بألاف الجنيهات، ورغم ذلك تمتنع عن تنفيذ دعوى الرؤية، وتلاحقني بعشرات الدعاوي للحبس، لاتهامات كيديه.

ويكمل الزوج: يعيش أطفالى بحكم القانون مع جدتهم ولكن فى الحقيقة يقضوا معظم الوقت فى منزل شقيقات والدتهم، ويتعرضوا للمضايقات والضرب، وجدتهم بحكم سنها الكبير تعجز عن حمايتهم، ولكنها ترفض التخلى عنهم بسبب خوفها من خسارة مبالغ النفقة التى تساعدها على المعيشة وفق لما تردده .


محكمه الاسره

ازمه الارامل

حرمان الاباء

حكم الرؤيه

صراع الحموات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإثبات تطليقها من زوجها على الواتس آب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:53 م

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه نفقة عدة ومتعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى استغلنى واستولى على كل ما أملك من أموال"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:10 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى تركنى معلقة 4 سنوات لرفضى العنف وفقدانى شبكية عينى

السبت، 15 يونيو 2019 01:08 م

جدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجة ابنى المتوفى اعتدت على بالضرب

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة