طبيب يشكو حرمانه من أطفاله بعد وفاة زوجته: "حماتى تتقاضى نصف راتبى"

كتبت أسماء شلبى

أقام طبيب دعوى تمكين من ضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ليدعى حرمانه منذ ما يقارب 13 شهر من رؤيتهم، وذلك بعد وفاة زوجته، ليؤكد:"فعلت المستحيل مع أم زوجتى حتى تكون تربية الأطفال بينا بشكل ودي، ولكنها أصبحت تراوغ وتتهرب وترفض رؤيتى للطفلين، رغم تقاضيها نصف راتبي نفقة شهرية".

وأضاف سامى.ن.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: بعد وفاة زوجتى، أنقلبت طريقة معاملة حماتى رأسا على عقب، وأصبحت تتهمنى بالتسبب بوفاتها، وتوسوس فى آذان الطفلين بأكاذيب مما جعلهما يشعران بالنفور تجاهى، وهو الأمر الذى تسبب لى بمعاناة كبيرة.

وتابع الزوج الأربعيني :" أقدر حزنها على أبنتها، ولكنها تتسبب بعنادها بسوء حالة الطفلين النفسية، بعد أن فقدوا فقدوا الأب والأم، حتى والدى تمنعهم من رؤية الصغار بحجة خوفها عليهم من حمل أمراض معديه إذا ذهبوا لزيارتهم".

ويشير الزوج إلى أن والدة زوجته، تطالبه شهريا بألاف الجنيهات، ورغم ذلك تمتنع عن تنفيذ دعوى الرؤية، وتلاحقني بعشرات الدعاوي للحبس، لاتهامات كيديه.

ويكمل الزوج: يعيش أطفالى بحكم القانون مع جدتهم ولكن فى الحقيقة يقضوا معظم الوقت فى منزل شقيقات والدتهم، ويتعرضوا للمضايقات والضرب، وجدتهم بحكم سنها الكبير تعجز عن حمايتهم، ولكنها ترفض التخلى عنهم بسبب خوفها من خسارة مبالغ النفقة التى تساعدها على المعيشة وفق لما تردده .