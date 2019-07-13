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سول: العثور على قارب كورى شمالى قبالة الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية

السبت، 13 يوليه 2019 06:43 ص
سول: العثور على قارب كورى شمالى قبالة الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 عثر حراس خفر السواحل في كوريا الجنوبية على قارب خشبي يعتقد بأنه قادم من كوريا الشمالية، قبالة الساحل الشرقي للشطر الجنوبي، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. 
 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن هيئة الأركان المشتركة، قولها إنه تم العثور على القارب على بعد 30 مترا من شاطئ بلدة "كوسونج" أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة، ولم يتم العثور على أشخاص على متن القارب الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار، فيما تم العثور على شباك صيد بداخله. 
 
وصرح مسئول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأنه على الرغم من عدم الاشتباه في عملية تجسس، نظرا لما يبدو على القارب من علامات الغرق، يتم النظر في القضية على أساس أن جميع الاحتمالات واردة.
 
وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص سبق وأن غادروا القارب قبل أن يعثر عليه حراس السواحل، على الرغم من أن التحقيق المبدئي أشار إلى احتمالات مماثلة.. مضيفا أنه تم نقل القارب إلى وحدة تابعة للجيش لإجراء المزيد من التحقيقات.

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

هيئة الأركان المشتركة

حراس السواحل

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