سفير مصر فى صربيا يشارك بافتتاح معرض "الشخصيات العالمية ذوى الاحتياجات الخاصة"

شارك سفير مصر فى صربيا "عمرو الجويلى" فى افتتاح معرض "الشخصيات العالمية لذوى الاحتياجات الخاصة الذين ساهموا فى تغيير العالم" الذى تضمن، بناء على اقتراح السفارة، تكريماً لعميد الأديب العربى الدكتور طه حسين والفرقة الأوركسترالية " النور والامل"، فى أهم الميادين السياحية لمدينة نوفى ساد، ثانى أكبر المدن فى صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمع بالحكم الذاتى.

وحرص كبار المسئولين الصرب المشاركين فى الافتتاح على رأسهم "مايا جويكوفتيش" رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) و"زوران دجورجوفيتش" وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقدامى المحاربين وزير العمل والقائم بأعمال عمدة مدينة نوفى ساد على تفقد الصور والسير الذاتية للمكرمين المصريين، خاصة باعتبارهما النموذجين الأفريقيين الوحيدين بالمعرض.

وأبرز "الجويلى" أن المعرض، الذى سيتجول فى ستة مدة أخرى فى صربيا، يعتبر فرصة ممتازة لتقديم الإسهام الرائد لمصر فى الأدب العربى والموسيقى العربية، كما سيساهم فى تعريف الجمهور الصربى بإسهامات فرقة النور والأمل، تحضيراً لمشاركتها فى عروض خاصة بأنحاء صربيا فى الخريف المقبل، بتنسيق من قبل قطاع الشئون الثقافية بوزارة الخارجية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.