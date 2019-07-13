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روسيا تبدأ تسليم منظومة صواريخ إس400 لتركيا

السبت، 13 يوليه 2019 06:00 ص
روسيا تبدأ تسليم منظومة صواريخ إس400 لتركيا نظام الدفاع الجوي إس-400
وكالات

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 بدأت روسيا امس الجمعة تسليم تركيا نظاما دفاعيا صاروخيا متطورا في خطوة من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا التي تشاركها عضوية حلف شمال الأطلسي وأن تدق إسفينا في قلب التحالف العسكري الغربي.
 
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الجوي إس-400 نقلت جوا إلى قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة تنفيذا للصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا والتي حاولت الولايات المتحدة منعها على مدى شهور .
 
وكان رد فعل واشنطن ،التي هددت بفرض عقوبات على تركيا، محدودا مع تصريح القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر إن الموقف الأمريكي لم يتغير.
 
 

روسيا

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صواريخ

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