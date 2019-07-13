سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

"ديلى ميل": تقليل 300 سعرا حراريا من الوجبات يوميًا يحمى القلب

السبت، 13 يوليه 2019 02:00 م
"ديلى ميل": تقليل 300 سعرا حراريا من الوجبات يوميًا يحمى القلب تقليل الوجبات الغذائية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون خلال دراسة استغرقت عامين أن تقليل  السعرات الحرارية من المدخول اليومى بالوجبات يحمي القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه بالنسبة للبالغين الذين يتمتعون بالفعل بصحة جيدة أو بحمل بضعة كيلوات إضافية، فإن خفض حوالي 300 سعرة حرارية في اليوم قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم وعلامات أخرى.

وقال باحثون: ليست مجرد خسارة الوزن التي تؤدي إلى هذه التحسينات، لكن بعض التغييرات الأيضية الأكثر تعقيدًا الناتجة عن تناول سعرات حرارية أقل تحقق نتائج أفضل.

وقال الدكتور كبير مؤلفي الدراسة "وليام كراوس"، دكتوراه في الطب، وأخصائي أمراض القلب وأستاذ الطب المتميز في ديوك، إن هناك شيء حول تقييد السعرات الحرارية، وبعض الآليات التي لا نفهمها بعد والتي تؤدي إلى هذه التحسينات".


تقليل الوجبات الغذائية

الوجبات الغذائية

حماية القلب

القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة