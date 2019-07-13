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خليكى قوية من جوه ومن بره.. أكلات هتقوى عضلاتك ومفاصلك

السبت، 13 يوليه 2019 06:30 ص
خليكى قوية من جوه ومن بره.. أكلات هتقوى عضلاتك ومفاصلك العظام-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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هشاشة العظام والتهاب المفاصل من المشاكل الصحية التى تتعرض لها النساء دائما وخصوصا مع التقدم فى العمر وتغيير الهرمونات فى الجسم، فبعد انقطاع الدورة الشهرية تتأثر صحة الجسم وخصوصا العظام .

لذلك يقدم اليوم السابع بعض الأكلات التى ينصح المرأة بتناولها لتعزيز صحة العضلات والمفاصل وفقا لما ذكره موقع  healthline  وهى:

 

1: الإكثار من تناول البرتقال، حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الاخرى التى تحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

البرتقال
البرتقال

 

2: سمك السلمون، يعتبر من أبرز أنواع الأسماك التى تعمل تحتوى على نسبة كبيرة من الاحماض والمعادن التى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتجديد النشاط والطاقة.

سمك السلمون
سمك السلمون

 

 3: الكرنب: يعتبر من ابرز أنواع الخضروات التى تحتوى على كمية عالية من الكالسيوم الذى يعزز صحة العضلات ويقوى العظام والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

4: البروكلى: يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات والكسور.

بروكلى
بروكلى

 

5:يعتبر الخرشوف من أبرز أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ والكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة العضلات والمفاصل .


العظام

صحة العظام

اطعمة

هشاشة العظام

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