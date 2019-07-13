خليكى قوية من جوه ومن بره.. أكلات هتقوى عضلاتك ومفاصلك

هشاشة العظام والتهاب المفاصل من المشاكل الصحية التى تتعرض لها النساء دائما وخصوصا مع التقدم فى العمر وتغيير الهرمونات فى الجسم، فبعد انقطاع الدورة الشهرية تتأثر صحة الجسم وخصوصا العظام .
لذلك يقدم اليوم السابع بعض الأكلات التى ينصح المرأة بتناولها لتعزيز صحة العضلات والمفاصل وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:
1: الإكثار من تناول البرتقال، حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الاخرى التى تحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
البرتقال
2: سمك السلمون، يعتبر من أبرز أنواع الأسماك التى تعمل تحتوى على نسبة كبيرة من الاحماض والمعادن التى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتجديد النشاط والطاقة.
سمك السلمون
3: الكرنب: يعتبر من ابرز أنواع الخضروات التى تحتوى على كمية عالية من الكالسيوم الذى يعزز صحة العضلات ويقوى العظام والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.
4: البروكلى: يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات والكسور.
بروكلى
5:يعتبر الخرشوف من أبرز أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ والكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة العضلات والمفاصل .
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