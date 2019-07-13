سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 10:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 13/7/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 13 يوليه 2019 10:00 م
حالة الطقس اليوم السبت 13/7/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد  انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.


الطقس فى الأردن 

 

نهاراً
 

يطرأ إنخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل. 

 ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ومُعتدلاً في الجبال، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السُرعة ، تعمل على إثارة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية. 
 وفي خليج العقبة:  - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

 يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام.

 كما تظهر السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة على أجزاء من شمال ووسط المملكة. 
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يضعف تأثير الموجة الحارة المتوسطة القوة ،ويعود الطقس ليصبح صيفياً حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية ، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام ، وتعود الأجواء للإعتدال ليلاً في الجبال والى الدفئ في باقي المناطق ، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة وتكون نشطة أحياناً . 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:00 ص

العظمى بالقاهرة 40 درجة.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" × 13 معلومة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:02 م

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الخميس، 11 يوليه 2019 10:50 ص

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 11 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: طقس الصيف أفضل من العام الماضى والسبت المقبل ستنكسر موجة الحر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:31 م

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:39 ص

الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة