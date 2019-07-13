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تحرير 1260 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 13 يوليه 2019 08:13 ص
تحرير 1260 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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 شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها، وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية، وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

 أسفرت الحملات عن تحرير 1260مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ  13 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و21 قرار تعد على منافع الرى، و15 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

 وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 7 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 14 شخص، حيث تبين وجود 2 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 19 شقة مفروشة، و33 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 


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مخالفات

فحص

الظهير الصحراوي

المنوفية

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