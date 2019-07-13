تجديد حبس المتهم بالشروع فى سرقة سيارة بالقطامية 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بالشروع فى سرقة سيارة بمنطقة القطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة القطامية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط سائق هارب من حكم بالمراقبة وسبق اتهامه فى إحدى القضايا، ومطلوب للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا، أثناء شروعه فى سرقة إحدى السيارات متوقفه بدائرة القسم، وبحوزته (رخصة قيادة مُثبت عليها صورة المتهم باسم مغاير "مزورة"- مجموعة من الأدوات).

وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بتحصله على رخصة القيادة المضبوطة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، نظير مبلغ مالى لتسهيل مروره من الأكمنة خشية ضبطه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالشروع فى سرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.