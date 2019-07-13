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اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

السبت، 13 يوليه 2019 11:48 م
اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال ال 5 سنوات الماضية ومستمرون فى برامجنا لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها.. ويؤكد على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة

 

 

السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

 

الرئيس يشارك طلبة الكلية الحربية النشاط الرياضى ويتابع برامج التدريب

 

الرئيس: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال ال 5 سنوات الماضية ومستمرون فى برامجنا لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها.. ويؤكد على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة

 

 

طفرة اقتصادية جديدة.. مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بمعدل نمو 5.6 %

 

وفق قائمة «الإيكونومست ».. القاهرة تتقدم على أمريكا المسجلة نمواً 3.2 % ودول أوروبية.. والإصلاحات الاقتصادية كلمة السر

 

 

مؤتمر صحفى للوزارة اليوم لإعلان تفاصيل النتيجة

 

«التعليم » تعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6 %

 

النتيجة حصرياً على موقع «اليوم السابع ».. ولا صحة لنشرها على أى مواقع أخرى

 

«مدبولى » يتابع الشكاوى ويؤكد على الحسم فى مواجهة أى تجاوزات

 

«الآثار» تكتشف مقبرة أثرية تحتوى على مومياوات فى دهشور

 

ثمار التأمين الصحى: سفر 35 طبيباً إلى إنجلترا للتدريب

 

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اليوم السابع بلس

السيسى

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة

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