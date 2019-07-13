النيابة تحقق مع المتهم بقتل كوافيرة فى السلام لكشف ملابسات الجريمة

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع المتهم "محمود.ع" لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها بالسلام.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعنًا بسكين بمنطقة السلام.

وكشف مصدر أمنى، بأن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجنى عليها.

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.