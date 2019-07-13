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الدفعة الثانية من أطباء الأسرة تغادر القاهرة متجهة إلى لندن

السبت، 13 يوليه 2019 10:11 ص
الدفعة الثانية من أطباء الأسرة تغادر القاهرة متجهة إلى لندن مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة، متوجهين إلى إنجلترا للتدريب على تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، الذى انطلقت مرحلته الأولى، قبل أيام فى محافظة بورسعيد. 
 
وقالت مصادر إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأطباء وعددهم 35 طبيبا، من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، على متن رحلة مصر للطيران رقم 777 من طراز بوينج 300/777، المتجهة إلى لندن على متنها 290 راكباً. 
 
وكان فى وداع بعثة الأطباء المغادرين بمطار القاهرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء إيهاب طه مدير مبنى الركاب 3 بالمطار. 
 
وغادرت أولى بعثات أطباء الأسرة القاهرة أبريل الماضى، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى انطلقت مرحلته الأولى مطلع الشهر الجارى بشكل تجريبى لمدة شهرين فى محافظة بورسعيد، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز 17 وحدة صحية، و4 مستشفيات.

مطار القاهرة

أطباء الأسرة

لندن

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