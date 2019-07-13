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الداخلية الروسية تعتقل المشتبه به فى قتل مضيفة طيران فى موسكو

السبت، 13 يوليه 2019 11:11 م
الداخلية الروسية تعتقل المشتبه به فى قتل مضيفة طيران فى موسكو عناصر من الشرطة الروسية
موسكو أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، اعتقال واستجواب المشتبه به فى قتل مضيفة روسية تبلغ من العمر 23 عاما فى فندق بموسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم احتجاز المشتبه به بالقتل من قبل الشرطة، والذى اعترف بأن سبب قتله لصديقته يعود إلى خلاف شخصي، لافتة إلى أن المشتبه حاول مقاومة الشرطة باستخدام سكين أثناء عملية احتجازه".

وكان عمال فندق من فئة أربع نجوم قد عثروا، فى وقت سابق، على جثة مضيفة طيران روسية تدعى ألبينا موخا ميت يانوفا (23 عاما) بعد تعرضها للقتل بواسطة الخنق، وأبلغ عمال الفندق الشرطة الروسية التى باشرت بالتحقيق فى الجريمة التى وقعت بالقرب من مطار فنوكوفو الدولى فى موسكو.

 


الداخلية الروسية

قتل مضيفة طيران

موسكو

روسيا

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