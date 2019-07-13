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التحريات: طبيب أوسيم سدد 5 طعنات فى جسد والده

السبت، 13 يوليه 2019 09:00 ص
التحريات: طبيب أوسيم سدد 5 طعنات فى جسد والده حبس - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة شروع طبيب يعانى من مرض نفسى، فى قتل والده بأوسيم، إلى أن المتهم سدد 5 طعنات للمجنى عليه، بسبب خلافات بينهما.

وذكر مصدر أمنى، أن المصاب تم نقله لمستشفى قصر العيني، لخطورة حالته الصحية.

تلقى المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا يفيد تعرض "م. ع " مدير معهد، للاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، أن إبن المجنى عليه، يدعى " م " طبيب بشري،  وراء ارتكاب الجريمة،حيث سدد عدة طعنات لوالده بسلاح أبيض.

وتوصلت التحريات أن المتهم يعانى من مرض نفسي، وتمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


شروع في قتل

القبض على طبيب

ضبط طبيب بأوسيم

ابن يعتدي على والده

مرض نفسي

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