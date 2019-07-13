الآثار: ضبط سائح أجنبى فى الأهرامات يلتقط لنفسه صورا مخلة بهاتفه

كتب أحمد منصور

ضبط أحد أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم، أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة له بالهاتف الخاص به، وذلك فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية.

وأوضح أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبى إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة، والتحفظ على المحمول الخاص به.

وأضاف محيى الدين أنه سيتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.