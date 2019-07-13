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اتحاد المصريين فى الخارج يهنئ وزارة الهجرة بنجاح المؤتمر الأول للكيانات المصرية

السبت، 13 يوليه 2019 01:16 م
اتحاد المصريين فى الخارج يهنئ وزارة الهجرة بنجاح المؤتمر الأول للكيانات المصرية مؤتمر الكيانات المصرية
كتب محمود راغب

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هنأ الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بكافة فروعه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج باطلاق المؤتمر الاول للمصريين فى الخارج الذى تنظمه الوزارة فى حضور عدد من أبناء الوطن فى الخارج .

وقال علاء سليم الامين العام للاتحاد العام للمصريين والمتحدث الرسمى، إن مثل هذه اللقاءات تحقق الهدف العام منها فى صالح الوطن وتلم شمل أبناء الوطن فى الخارج .

وأضاف أن التسجيل فى الوزارة ساعد كثيرا إلى حد كبير فى تحديد هوية المشاركين وما زال هناك بعض الجهات تكتفى بوجودها على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يوجد لها قواعد شعبية .

 


الهجره

وزاره الهجره

الكيانات المصريه بالخارج

الجاليات المصريه بالخارج

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