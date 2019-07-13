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أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية

السبت، 13 يوليه 2019 08:29 م
أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي إستهدف أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال مساء أمس الجمعة، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

 

 وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الخسيس، مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وفي كل ما يتخذه من أجراءات للحفاظ على الأمن والإستقرار

 


الجامعة العربية

ابو الغيط

الصومال

حركة الشباب

الارهاب

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