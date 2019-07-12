وزير بريطانى يحذر: الخروج بدون صفقة سيؤدى إلى فقدان "آلاف" الوظائف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن جريج كلارك، وزير الأعمال حذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيؤدي إلى فقدان "عدة آلاف" من الوظائف.

وقد تعهد كل من المنافسين على زعامة حزب "المحافظين" ورئاسة وزراء بريطانيا لخلافة تيريزا ماى، بوريس جونسون وجيريمي هانت بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر ، لكن كلارك حث زملاءه في حزب المحافظين "لفعل كل شئ لتجنب ذلك".

ويأتي هذا التحذير وسط تقارير تفيد بأن كبار الوزراء الحاليين يمكنهم تنظيم "اعتصام" لمنع الحكومة المقبلة من الخروج بدون اتفاق.

وقال لشبكة سكاي نيوز في مقابلة أذيعت صباح اليوم "من الواضح أنه إذا كان لديك اضطراب ناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، فسيفقد أشخاص وظائفهم.. الآلاف من الوظائف. الكل يعرف ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن كل شخص ينظر في الأدلة التي قدمتها الشركات - سواء كان ذلك في قطاع السيارات ، سواء كان في قطاع الأغذية ، سواء كان في الفضاء ، أو في صناعات أعلى وأسفل البلاد - أنت تعرف إذا أصبحت أقل فاعلية وكفاءة كلما قلت قدرتك على التجارة ، وبالتالي إذا فقدت قدرتك التنافسية يعني أنه ستكون هناك فرص عمل مفقودة. "

وفي الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة على قيادة المحافظين، شنّت تيريزا ماي هجومًا مستترًا على بوريس جونسون ، وحذرت من أن رئاسة الوزراء لا تتعلق بمصلحة السياسى الشخصية.

وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر، بينما أعرب هانت عن استعداده للتأجيل إذا كان هناك اتفاق في الأفق.