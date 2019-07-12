وزير الخزانة الأمريكى يحث الكونجرس على رفع سقف الدين العام

واشنطن (رويترز)

حث وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الكونجرس، اليوم الجمعة، على رفع سقف الدين العام للبلاد قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.

وفى رسالة إلى نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب، قال منوتشين إنه فى حين يوجد "قدر معقول من اليقين" فى التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية للحكومة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك احتمالا لأن تنفد السيولة النقدية فى أوائل سبتمبر أيلول قبل أن يعود الكونجرس من عطلته.

وأضاف قائلا "وعليه، أطلب أن يزيد الكونجرس سقف الدين قبل أن يغادر للعطلة الصيفية".