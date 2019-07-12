سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 02:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

هل مباشرة امرأة للفحشاء فى مسكنها يعنى ارتكابها جريمة؟..محامى يجيب

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:00 ص
هل مباشرة امرأة للفحشاء فى مسكنها يعنى ارتكابها جريمة؟..محامى يجيب دعاره-أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريمة تسهيل أو إدارة منزل للدعارة ،تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها بشكل مباشر إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة الفحشاء أو البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

إلا أن الإشكالية في جريمة إدارة منزل للدعارة، هنا تتمثل فى الإجابة على السؤال..هل مباشرة المرأة الفحشاء في منزلها مع الرجال من الناحية القانونية، تتوفر في حقها جريمة إدارة منزل للدعارة، وتعاقب طبقاَ لهذه الجريمة؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.  

محكمة النقض، أجابت بشكل واضح علي هذا التساؤل بالنفي، وذلك لأن جريمة إدارة منزل للدعارة المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951: "المقابلة للمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الحالي بشأن مكافحة الدعارة أن يمارس الدعارة في المنزل امرأة أخري غير صاحبته.  

وقالت المحكمة في ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه: "كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً".  

إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان "الطعن رقم 1234 لسنة 22 جلسة 1953/01/27 س 4 ع 2 ص 439 ق 168".

وهذا القضاء رغم ما قد يقال من مخالفته الشريعة الإسلامية، إلا انه يتفق مع ظاهر النصوص، ويعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع الذي اعترف في نصوصه بالحرية الجنسية، للشخص، مادام أن هذه الحرية تمارس في الخفاء ولا تضر المجتمع وعلي أساس أن تجريم الدعارة لا يرجع إلى قواعد الأخلاق واعتبارات تثبيت الفضيلة، وإنما يستمد من اعتبارات النظام العام والصحة العامة وبصرف النظر عن الفضيلة والأخلاق والضمير.

فهذا السلوك في نظر المشرع، ولئن كانت ينطوي علي ذنب، وإثم ديني، إلا أن هذا الإثم بين الإنسان، وربه ولا يستعدي القانون في شيء الذي يستهدف حماية مصالح المجتمع متي تعدي السلوك أطرافه، وهي سياسة تشريعية قد تكون لدى البعض محل نظر، وبديهي أن هذه المرأة أن كانت متزوجة فإنها تعاقب بنصوص الزنا وان اعتادت ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز فإنها ترتكب جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة.


الزنا

ممارسه الفحشاء

اداره منزل للدعاره

محكمه النقض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة