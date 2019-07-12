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موسكو تنتقد مساعى واشنطن لمنع انتشار القيم الثقافية الروسية

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:10 م
موسكو تنتقد مساعى واشنطن لمنع انتشار القيم الثقافية الروسية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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قال مدير الجمعية التاريخية الروسية سيرجى ناريشكين، اليوم الجمعة، إن مراكز البحوث الأمريكية تستحدث تدابير لمنع انتشار الثقافة والقيم الأخلاقية الروسية فى جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ناريشكين قوله :"لأسباب مختلفة قرأت الكثير من مقالات المعارضين السياسيين حول تأثير روسيا ليس فقط من خلال اللغة الروسية ولكن أيضًا من خلال الثقافة الروسية ووسائل الإعلام ونظام القيم التى تتقدم بها روسيا فى العالم، وبالطبع يحاول خصومنا السياسيون عرقلة ذلك غالبًا بطريقة ساخرة".

وضرب ناريشكين مثالا على ذلك قائلا "فى الدوائر العليا لإحدى الدول الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسى (الولايات المتحدة) تم وضع مهمة أمام مراكز دولية رسمية لإنشاء منظومة أدوات من شأنها وضع حواجز أمام ترويج فعالية الفوج الخالد".

وأضاف "يبدو ذلك الأمر أكثر سخرية عندما يقوم به حلفاؤنا السابقون فى الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا ما حدث".

يُذكر أن مسيرات "الفوج الخالد" تجرى عادة فى يوم الاحتفال بعيد النصر على النازية (9 مايو من كل عام) فى روسيا وعدد من الدول الأخرى، ويرفع المشاركون فى هذه المسيرات صور أقاربهم، الذين شاركوا فى الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

 


موسكو

واشنطن

انتشار القيم الثقافية الروسية

الثقافة الروسية

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