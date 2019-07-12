مقتل 10 أشخاص فى هجوم إرهابى على فندق بمدينة كيسمايو الصومالية

مقديشيو /أ ش أ/

أعلن مسئول صومالى محلى مقتل 10 أشخاص، على الأقل إثر هجوم إرهابى على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بالبلاد.

وأوضحت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب استمرار إطلاق النار داخل الفندق بين المسلحين المتطرفين وقوات الأمن الصومالية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول صومالى محلى يُدعى "عبدى أحمد" قوله: إن من بين الضحايا صحفيان اثنان.

ومن جانبها، أعلنت حركة (الشباب) الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، كما قال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، عبد العزيز أبو مصعب، إن الاشتباكات فى منطقة الفندق لاتزال جارية.