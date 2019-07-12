مجلة فرنسية تشيد بنجاح السعودية فى الترويج لموسم جدة

أشادت مجلة لوبوان الفرنسية بنجاح المملكة العربية السعودية فى حملة العلاقات العامة الخاصة بحفل كان من المقرر أن تشارك فى إحياءه المغنية العالمية نيكى ميناج، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وأضافت أن أصداء الإعلان عن قدوم المغنية نيكى ميناج للمملكة ومن ثم إلغاء قدومها قد ساهم فى الدعاية وتسويق موسم جدة، والذى يعكسه التفاعل الكبير فى وسائل التواصل الاجتماعى حول مشاركة المغنية الأمريكية.