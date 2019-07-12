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لقان عيد الرسل.. تعرف على أسرار الصلاة التى أداها الأقباط اليوم

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:14 م
لقان عيد الرسل.. تعرف على أسرار الصلاة التى أداها الأقباط اليوم عيد الرسل - أرشيفية
سارة علام

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صلى ملايين الأقباط اليوم، صلوات لقان عيد الرسل ، تعرف على هذه الصلاة فى النقاط التالية: 
 
١- صلاة اللقان هي إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس  وعيد الرسل أيضًا
 
٢- كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.
 
٣- طقس اللقان يرتبط غالبًا بالأعياد ذات الصلة بالماء، إذ تهدف الكنيسة من طقس اللقان فى عيد الغطاس مثلًا "، أن تتذكر معمودية السيد المسيح،وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.
 
٤- وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية
 
٥- وصيام الرسل، هو أقدم صوم عرفته المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح فى الإنجيل بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، ومن يومها أصبح هذا الصيام هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، إذا قيل عن بطرس الرسول، إنه صام إلى أن «جاع كثيرًا واشتهى أن يأكل»  وفى جوعه راى السماء مفتوحة، وراى رؤيا عن قبول الأمم.
 
 
 
 

صوم الرسل

الكنيسة

صلاة اللقان

عيد الرسل

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