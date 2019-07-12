عاطل وراء سرقة كورت ائتمان من مكتب بريد بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن أسيوط، فى فك لغز سرقة 150 كارت ائتمان "غير مفعلة"، من مكتب بريد توفير ومعاشات أسيوط.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من أجهزة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، "له معلومات جنائية".

عقب تقينن الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تردده على أحد مكاتب البريد، وبحوزته كارت ائتمان "من المسروقات"، خاص بإحدى السيدات محاولاً صرف مبلغ مالى منه مدعياً بأنه خاص بوالدته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بدخوله المكتب عن طريق التسلق، وأرشد عن 58 كارتا، وأضاف بأن إجمالى المسروقات 59 كارت ائتمان فقط.