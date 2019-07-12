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طبيب يسدد عدة طعنات لوالده بـ"أوسيم".. والتحريات: مريض نفسى

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:48 ص
طبيب يسدد عدة طعنات لوالده بـ"أوسيم".. والتحريات: مريض نفسى كلابش- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على طبيب، لاتهامه بالشروع فى قتل والده، بتسديد عدة طعنات له بأوسيم، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا يفيد تعرض "م. ع " مدير معهد، للاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، أن ابن المجنى عليه، يدعى " م " طبيب بشرى،  وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد عدة طعنات لوالده بسلاح أبيض.

وتوصلت التحريات، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وتمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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حبس

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