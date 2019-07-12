صور.. 18 طلبًا بـ"كونفشيوس عين شمس" ينهون مشاركتهم بورشة الإبتكار بالصين

كتب محمود راغب

أنهى 18 من طلاب معهد كونفشيوس عين شمس مشاركتهم في الورشة الثانية للإبتكار وريادة الأعمال والتي أقيمت بجمهورية الصين الشعبية تحت رعاية الحكومة الصينية و مؤسسة الخانبان وجامعة ساوث ويست الصينية ووادى العلوم بمقاطعة تشونغ تشينغ، واستمرت في الفترة من 18 يونيو وحتى 5 من يوليو الجاري.

وقالت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس و رئيس وفد الجامعة المشارك بالورشة، أن الطلاب تلقوا برنامج مكثف فى مجال الإبتكار و ريادة الأعمال شملت محاضرات متنوعة في تسويق المنتجات و تأسيس الشركات وكيفية تسجيلها و كذلك في مختلف الفنون اليدوية الصينية و طرق صناعة الشاي ، وذلك على أيدي محاضرين من رجال الاعمال الصينين و أصحاب كبريات الشركات التابعة لوادي العلوم و مديرين تنفيذيين في مجال التسويق لعدد من كبريات الشركات الصينية و أساتذة متخصصين في مجال ريادة الأعمال.كما قام الطلاب بزيارات ميدانية وسياحية بمقاطعة تشونغ تشينغ، إلى جانب تلقى تدريبات في رياضة الكونغفو والقوس.

وقدم الطلاب 3 مشروعات مبتكرة حازت على إعجاب لجنة التحكيم المكونة من 7 خبراء من وادي العلوم، و طالب رئيس لجنة التحكيم بتبني أحد هذه المشروعات و تنفيذها على أرض الواقع بأيدي خبرات مصرية صينية .