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صور.. 18 طلبًا بـ"كونفشيوس عين شمس" ينهون مشاركتهم بورشة الإبتكار بالصين

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:57 م
صور.. 18 طلبًا بـ"كونفشيوس عين شمس" ينهون مشاركتهم بورشة الإبتكار بالصين طلاب معهد كونفشيوس بعين شمس
كتب محمود راغب

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أنهى 18 من طلاب معهد كونفشيوس عين شمس مشاركتهم في الورشة الثانية للإبتكار وريادة الأعمال والتي أقيمت بجمهورية الصين الشعبية تحت رعاية الحكومة الصينية و مؤسسة الخانبان وجامعة ساوث ويست الصينية ووادى العلوم بمقاطعة تشونغ تشينغ، واستمرت في الفترة من 18 يونيو وحتى 5 من يوليو الجاري.
 
وقالت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس و رئيس وفد الجامعة المشارك بالورشة،  أن الطلاب  تلقوا برنامج مكثف فى مجال الإبتكار و ريادة الأعمال شملت محاضرات متنوعة في تسويق المنتجات و تأسيس الشركات وكيفية تسجيلها و كذلك في مختلف الفنون اليدوية الصينية و طرق صناعة الشاي ، وذلك على أيدي محاضرين من رجال الاعمال الصينين و أصحاب كبريات الشركات التابعة لوادي العلوم و مديرين تنفيذيين في مجال التسويق لعدد من كبريات الشركات الصينية و أساتذة متخصصين في مجال ريادة الأعمال.كما قام الطلاب بزيارات ميدانية وسياحية بمقاطعة تشونغ تشينغ، إلى جانب تلقى تدريبات في رياضة الكونغفو والقوس.
 
وقدم الطلاب 3 مشروعات مبتكرة حازت على إعجاب لجنة التحكيم المكونة من 7 خبراء من وادي العلوم، و طالب رئيس لجنة التحكيم بتبني أحد هذه المشروعات و تنفيذها على أرض الواقع بأيدي خبرات مصرية صينية .
 
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جامعه عين شمس

الصين

طلاب جامعه عين شمس

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