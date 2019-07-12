صاحب شركة وعامل يرشدان عن مصدر حصولهما على الهيروين بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد صاحب شركة وعامل، تم ضبطهما لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالشيخ زايد، عن هوية عاطل يحصلان منه على مخدر الهيروين، لترويجه على عملائهما.

وأضاف المتهمان، أنهما يستخدمان سيارة ملاكي خاصة بالمتهم الأول، في ترويج المواد المخدرة على عملائهما، خاصة من الأثرياء بالشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة من إدارة تأمين 6 أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، فتمكن رجال المباحث، من ضبط "تامر.م" صاحب شركة، و"عبد الكريم.ح" عامل لدى المتهم الأول، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى.

وضبط بحوزة المتهم الأول تذكرتين هيروين، وبحوزة المتهم الثانى 23 تذكرة هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة وأخطراللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.