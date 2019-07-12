سلطات بلجيكا تبدأ غدا رفع أسعار الوقود.. وبنزين 95 يصل لـ1.54 يورو

كتب أحمد علوى

أعلنت المديرية العامة للطاقة والاقتصاد اليوم الجمعة أن أسعار البنزين سترتفع اعتبارًا من يوم غد السبت.

ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فإن إدارة الطاقة اعلنت سعر لتر البنزين الجديد والذى من المقرر أن يرتفع بقيمة 4 سنتات، وعليه سيكون سعر البنزين 95 هو 1.54 يورو، ونفس الزيادة بالنسبة للبنزين 98 والذى سيكون أقصى سعر له 1.58 يورو للتر.

وبحسب إدارة الطاقة فى بلجيكا هذه التغيرات فى الأسعار ناتجة تقلبات أسعار المنتجات البترولية والمكونات الحيوية الملازمة لتكوينها فى الأسواق الدولية.