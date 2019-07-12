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روسيا: واشنطن تعيش فى "وهم" أنه يمكن الضغط على روسيا بالعقوبات

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:05 م
روسيا: واشنطن تعيش فى "وهم" أنه يمكن الضغط على روسيا بالعقوبات فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ.ش.أ/

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انتقدت وزارة الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية على موسكو، معتبرة أن واشنطن تعيش فى "وهم" مستمر بأنه يمكن الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم (الجمعة) ،تعليقا على احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، أن واشنطن تواصل العيش فى وهم أنه يمكن الضغط علينا من خلال العقوبات.

وأضاف البيان "أن الكونجرس الأمريكي، الذى يسيطر عليه الحزب الديمقراطى ، أضاف إلى مشروع قانون الميزانية العسكرية للعام المقبل بندا يقضى بفرض عقوبات جديدة على روسيا فى حال تدخلها مستقبلا فى الانتخابات الأمريكية . مشيرا إلى أن هذا البند يحظر على الأمريكيين التعامل فى الأوراق المالية الحكومية الروسية.

وأكدت الخارجية الروسية فى بيانها أن القائمين على هذا المشروع يعتقدون بسذاجة أن مثل هذه الخطوة قادرة على تخويف بلدنا،مضيفة أنه قد حان الوقت لسياسيى واشنطن التفكير فيما إذا كانوا سيستمرون فى تطبيق عقوبات لا جدوى منها وتأتى بالضرر على الناخبين الأميركيين.

 


روسيا

واشنطن

الضغط على روسيا

العقوبات الأمريكية

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