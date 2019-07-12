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رحّالة بحرينى يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع مسافة 15 ألف كلم

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:38 م
رحّالة بحرينى يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع مسافة 15 ألف كلم دراجة نارية _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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وصل الرحالة البحرينى يوسف محمد الجناحى، اليوم الجمعة، إلى موسكو بعد قطعه مسافة 15 ألف كلم على دراجته النارية، حيث مرّ بحوالى 15 دولة.

وقال الجناحي، فى حديث لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "كان من المفترض أن أقطع 15 ألف كلم، بخمسة عشر دولة، ولكن البرنامج زاد بعد زيارتنا الى ميونيخ وتم إضافة فرنسا ولندن وبلجيكا وهولندا، وأتوقع حتى نهاية الرحلة أننى سأقطع أكثر من 15 ألف كم، والآن تبقى لدى فقط أذربيجان وجورجيا، رجوعا إلى تركيا وأراضى المملكة العربية السعودية ومن ثم الى أراضى مملكة البحرين. أى المجموع الكامل هو 16 دولة خلال ما يقارب شهر".

وأضاف الرحالة، بدأت هوايتى من قبل أكثر من 15 عاما، وفكرة مجيئى لروسيا هو لأننى تخرجت من مدينة بطرسبرج الروسية، كما أن تعزيز العلاقات الروسية-البحرينية التى أصبحت أقوي، كانت دافعا كبيرا لأن أقدم على هذه الخطوة: "لقد وضعت الخطة وكان هناك تعاون كبير من جانب سفير البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي، وتعاون بين السفارة الروسية فى البحرين، والسفارة المملكة البحرينية فى روسيا، وتم اتخاذ الإجراءات واختيار الطريق الذى سأسلكه فى الأراضى الروسية، والرحلة ابتدأت من البحرين فى 26 يونيو".

وأشار الرحالة إلى اختلاف حرارة الطقس فى البلدان التى مر بها، قائلا: "بدأت رحلتى وكان الجو حار للغاية، حتى وصلت إلى فرنسا، وبعدها بدأ الجو يعتدل، وكنت محظوظ حتى وصلت ريجا (عاصمة لاتفيا)، بدأت تساقطت هناك الثلوج، واستمر معى حتى دخولى الأراضى الروسية، وبعدها هطلت الأمطار الخفيفة".

وأوضح الجناحي: "كان هناك ترحيب خلال مرورى عبر الحدود، وكانوا يتفاجؤون بتكلمى اللغة الروسية، وأحسست بأن وصولى إلى الأراضى الروسية، كوصولى إلى بلدى الثاني، بحكم ترحيب الناس وحفاوة الاستقبال هنا".

 


رحّالة بحرينى

روسيا

البحرين

دراجة نارية

15 ألف كلم

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