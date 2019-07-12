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حبس 4 متهمين متورطين بالاستيلاء على أموال صيدلى ببولاق الدكرور

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:07 م
حبس 4 متهمين متورطين بالاستيلاء على أموال صيدلى ببولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 متهمين متورطين فى سرقة 87 ألف جنيه من صيدلى و"فيزا كارد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صيدلى ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور تلقت بلاغًا من صيدلى يبلغ من العمر 44 عامًا، أفاد فيه بتعرفه على شخص من خلال تردده على الصيدلية التى يعمل بها لشراء أدوية ولم يقم بسداد قيمتها، وإنه اتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية فطلب منه مقابلته بشارع العشرين ببولاق الدكرور، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلاً سيارة ملاكى، وتقابل معه، فإصطحبه لإحدى الشقق السكنية.

وتابع المجنى عليه فى بلاغه أنه فوجئ بتواجد ثلاثة مجهولين بداخلها استولوا منه على مبلغ 4 آلاف جنيه، وكارد فيزا، واحتجزوه بالشقة ثم سحبوا مبلغ 27 ألف جنيه، وإجراء عمليات شراء بمبلغ 56 ألف جنيه، من الفيزا كارد الخاصة به، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلى عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبرى صفط اللبن، وفروا هاربين.


صيدلى

بولاق الدكرور

فيزا كارد

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هيروين

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