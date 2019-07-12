حالة الطقس اليوم الجمعة 12/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط في اجزاء من جنوب وشرق المملكة حيث تثير بعض الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتنخفض درجات الحرارة مع مرور ساعات الليل بشكل ملموس كما وترتفع نسب الرطوبة وتتكاثر السُحب منخفضة الارتفاع.

يتوقع أيضاً تشكل الضباب وعبور سُحب ملامسة لسطح الأرض بعض المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يُذكر على درجات الحرارة ، بحيث يبقى الطقس حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق وتتجاوز درجات الحرارة منتصف الثلاثينيات في مناطق واسعة من البلاد بإستثناء القمم الجبلية العالية، في حين تصل الى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق الغورية والمناطق المنخفضة. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء دافئة وحارة نسبياً في معظم المناطق ، وتكون الرياح تكون شمالية غربية.