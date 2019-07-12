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جيتاناس نوسيدا يؤدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليتوانيا

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:48 م
جيتاناس نوسيدا يؤدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليتوانيا جيتاناس نوسيدا
أ ش أ

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أدى الاقتصادى الليتوانى "جيتاناس نوسيدا" اليوم الجمعة اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد لمدة خمس سنوات، خلفا للرئيسة السابقة "داليا جريباوسكايتي".

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن نوسيدا البالغ من العمر 55 عاما تعهد بالقضاء على عدم المساواة فى بلاده وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.


وكان نوسيدا قد حصل على 66 فى المائة من أصوات الناخبين فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر مايو الماضي.

 

 


جيتاناس نوسيدا

ليتوانيا

الانتخابات الرئاسية

الاتحاد الأوروبى

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