جيتاناس نوسيدا يؤدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليتوانيا

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أدى الاقتصادى الليتوانى "جيتاناس نوسيدا" اليوم الجمعة اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد لمدة خمس سنوات، خلفا للرئيسة السابقة "داليا جريباوسكايتي".

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن نوسيدا البالغ من العمر 55 عاما تعهد بالقضاء على عدم المساواة فى بلاده وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.



وكان نوسيدا قد حصل على 66 فى المائة من أصوات الناخبين فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر مايو الماضي.